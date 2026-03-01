1 di 13
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
UNA DONNA CHE SI RINNOVA

Giorgio Armani, i best look della sfilata autunno inverno 2026-2027

Fluida, avvolgente, perfettamente imperfetta. Il bordeaux fa da filo conduttore cromatico

