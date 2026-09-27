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© Afp | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2027
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STILE IN EVOLUZIONE

Giorgio Armani: i best look della collezione primavera estate 2027

Il passato come materia da trasformare per costruire il presente. I tessuti come accesi da riflessi che mescolano i segni del giorno e della sera

27 Set 2026 - 17:43
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