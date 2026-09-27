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© Ufficio stampa | Ferragamo collezione donna primavera estate 2027
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Ferragamo: i best look della collezione primavera estate 2027

Ispirazioni anni Quaranta per le nuove creazioni donna firmate dal direttore creativo Maximilian Davis

27 Set 2026 - 16:22
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