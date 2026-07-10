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© Afp | Fendi couture autunno inverno 2026-2027, i best look della sfilata a Roma
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LA SFILATA A ROMA

Fendi, i best look della prima collezione couture by Chiuri

Abiti che non costringono ma si muovono, scivolano, scolpiscono attraverso il drappeggio

10 Lug 2026 - 10:39
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