© IPA | Fendi collezione donna autunno inverno 2026-2027
MILANO FASHION WEEK

Fendi by Maria Grazia Chiuri: i best look della sfilata

Una femminilità espressa da pizzi e trasparenze, abiti scivolati e sottoveste. Un'ode al colore nero e il ritorno delle pellicce vintage

25 Feb 2026 - 23:51
