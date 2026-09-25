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© Ufficio stampa | Emporio Armani collezione primavera estate 2027
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MILANO FASHION WEEK

Emporio Armani, i best look della collezione primavera estate 2027

Le nuove creazioni di Silvana Armani e Leo Dell'Orco. Un guardaroba da sempre in movimento diventa una riflessione sugli effetti del tempo

25 Set 2026 - 08:37
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