Emporio Armani autunno inverno 2026-2027:i best look della sfilata

© Ufficio stampa | Emporio Armani, collezione uomo e donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
© Ufficio stampa | Emporio Armani, collezione uomo e donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
© Ufficio stampa | Emporio Armani, collezione uomo e donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
© Ufficio stampa | Emporio Armani, collezione uomo e donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
In passerella la collezione uomo e donna per la prima volta insieme. Uno stile all’insegna della spontaneità del dialogo tra maschile e femminile