1 di 33
© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh
© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh
© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh

© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh

© Afp | Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet: Florence Pugh

LO SHOW A LOS ANGELES

Emmy Awards 2026, i best look delle star sul red carpet

Fiocchi e scollature generose, spacchi e drappeggi, strascichi. E tanto, tanto colore. Gli outfit maschili fuori dalla rigidità formale

15 Set 2026 - 03:04
33 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
emmy awards
look