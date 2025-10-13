Logo Tgcom24
© Ufficio stampa | Emé, Collezione sposa 2026
SULLE ALI DEL SOGNO

Emé, gli abiti da sposa 2026 delle linee Couture e Atelier

Il brand ha svelato la nuova collezione a Milano, con un’esperienza immersiva per celebrare l’eccellenza e la tradizione dell’alta sartoria italiana

13 Ott 2025 - 00:57
