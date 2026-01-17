Logo Tgcom24
© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"
© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"
© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

© Ufficio stampa | Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

MILANO FASHION WEEK

Dolce&Gabbana uomo autunno inverno 2026: i best look della sfilata

La passerella come una galleria contemporanea di ritratti viventi, che riflettono l'identità e l'individualità

17 Gen 2026 - 17:02
19 foto
dolce&gabbana
sfilata