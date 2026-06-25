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© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027
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L'ARTE DI REINVENTARE

Dior, uno stile che si rinnova: i best look della sfilata a Parigi

Presentata una collezione all'insegna di prospettive mutevoli, convenzioni sovvertite e accostamenti di idee provenienti da epoche diverse

25 Giu 2026 - 23:59
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