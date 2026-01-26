1 di 21
LA SFILATA A PARIGI

Dior Haute Couture primavera estate 2026: i best look

La collezione di debutto nell’alta moda di Jonathan Anderson tra neo-romanticismo, ricami floreali, volumi iper costruiti

26 Gen 2026 - 20:28
21 foto
dior
look