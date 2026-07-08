Dior Haute Couture FW 26-27, i best look dalla sfilata a Parigi

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© Ufficio stampa | Dior Haute Couture autunno inverno 2026-2027
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SCULTURE E PLISSÉ

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Il direttore creativo Jonathan Anderson, alla seconda prova nell'alta moda, esplora i gesti manuali della plissettatura, dell'annodatura, del drappeggio

08 Lug 2026 - 00:03
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