1 di 8
© IPA | Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare
FASHION ICON IN ASCESA

Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare

Un “evergreen” della moda che la star australiana indossa con una certa costanza - e molte varianti - da diverso tempo

20 Ott 2025 - 21:18
blazer
margot robbie