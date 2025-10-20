Logo Tgcom24
© Catwalk Pictures | Il blazer dalle sfilate della moda autunno 2025: Emporio Armani
UN GRANDE CLASSICO

Come indossare il blazer: i best look dalle sfilate autunno 2025

Un “must have” del guardaroba proposto dagli stilisti anche in versione rivisitata. Gli spunti da copiare

20 Ott 2025 - 21:11
