Cloud Dancer, il colore del 2026 lanciato dalle sfilate

© Catwalk Pictures | Cloud Dancer, il colore dell'anno lanciato dalle sfilate: Chanel primavera estate 2026
La moda della prossima primavera estate all’insegna della sfumatura di bianco soffice e luminosa già al top delle tendenze