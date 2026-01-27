1 di 25
© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture primavera estate 2026 (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture primavera estate 2026 (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture primavera estate 2026 (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture primavera estate 2026 (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture primavera estate 2026 (copyright Chanel)

I BEST LOOK

Chanel Haute Couture, la sfilata per raccontare l'anima della maison

"L'Haute Couture è il fondamento e la piena espressione della maison", ha spiegato il direttore artistico Matthieu Blazy, al debutto nell'alta moda

27 Gen 2026 - 22:12
25 foto
chanel
haute couture
sfilata