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© Catwalk Pictures | Borse grandi autunno inverno 2026 dalle sfilate: Akris
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LE ISPIRAZIONI DAGLI STILISTI

Borse grandi, le più belle dalle sfilate autunno inverno 2026

Il trend di stagione le vuole capienti. Le "it bag" in formato maxi surfano tra mille occasioni e puntano tutto sulla versatilità

04 Nov 2026 - 21:57
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