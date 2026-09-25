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© Catwalk Pictures | Antonio Marras collezione primavera estate 2027
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MILANO FASHION WEEK

Antonio Marras, i best look della collezione primavera estate 2027

Memoria e materia, stratificazioni, incontri e contrasti. Pizzi e tessuti preziosi, ricordi cuciti a mano e superfici scultoree

25 Set 2026 - 00:43
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