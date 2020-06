Borsoni da viaggio uomo SS20: i modelli giusti per gite e trasferte

Sulle borsette da signora si è sempre detto (e fantasticato) molto. Dalle più piccole, adatte a contenere giusto le chiavi di casa e il nécessaire per il trucco, alle più capienti. Fitto è il mistero, invece, che aleggia intorno alle borse e ai borsoni per gli uomini, che di fatto (ritocco di make up a parte) hanno esigenze allo stesso modo della controparte femminile. Nel caso di gite fuoriporta e piccole trasferte di viaggio e di piacere, come regolarsi nella scelta? Ecco una selezione dei modelli ‘top’ anche in vista dell’arrivo per l’estate .

QUESTIONE DI SPAZI - Cosa si chiede a un borsone da uomo? Nel caso di gite fuori porta e trasferte di piacere, deve essere adatto a contenere quanto è necessario per almeno una notte fuori casa: chiavi e portafogli, certo, ma anche caricabatteria per cellulare e tablet, dispositivi elettronici come gli eBook reader, un libro o una rivista, la macchina fotografica, un piccolo beauty case, un cambio di biancheria, una polo o una camicia. Dai modelli sportivi, impermeabili e nei tessuti tecnici, a quelli dalle linee più pulite ed eleganti, in pelle e senza tempo. Fondamentali sono le tasche, esterne e soprattutto interne, per una buona organizzazione e gestione degli spazi. Praticità e capienza ma anche leggerezza e volumi contenuti, per essere maneggevole e non troppo ingombrante.