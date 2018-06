22 giugno 2018 10:38 Adidas X Parley: a Milano "Run for the Oceans" contro lʼinquinamento Unʼesclusiva sneaker e un percorso di 1.5 km il 29 giungo allʼinterno di Parco Sempione per donare un dollaro per ogni chilometro percorso – fino a un totale di un milione di chilometri – a sostegno di Parley for the Oceans.

adidas, sneaker uomo "Ultraboots Parley Deep Ocean Blue". Dopo Los Angeles, New York, Londra e Berlino, il 29 giugno arriva anche a Milano la “Run for the Oceans“, l’evento organizzato da adidas a sostegno di Parley for the Oceans, un’organizzazione che punta ad accendere i riflettori sulla fragilità degli oceani. adidas la supporta nei suoi programmi di comunicazione e sensibilizzazione e nell’ambito dell’Ocean Plastic Program, un’iniziativa finalizzata a contrastare l’inquinamento degli oceani.



adidas, sneakers uomo "Ultraboots Parley Deep Ocean Blue". L’evento si svolgerà alla presenza di Ian Thorpe, nuotatore australiano plurimedagliato olimpico, e vedrà coinvolti, oltre agli adidas runner, atleti e personaggi pubblici vicini al brand in una run che prevede un percorso di 1,5 km all’interno del Parco Sempione che potrà essere percorso più volte con lo scopo di donare a Parley for the Oceans un dollaro per ogni chilometro, fino a un totale di un milione di chilometri. Il denaro raccolto servirà a finanziare l’iniziativa Parley Ocean School, pensata per educare le nuove generazioni di “guardiani degli oceani”.

adidas, sneaker uomo e donna "Ultraboots Parley Deep Ocean Blue". Con l’obiettivo di sfruttare il potere dello sport per accendere i riflettori sui rischi provocati dall’inquinamento degli oceani, l’evento di Milano si inserisce all’interno del programma di manifestazioni che fino all’8 luglio adidas e Parley stanno organizzando a livello globale per schierarsi dalla parte degli oceani, sempre più minacciati da problemi di origine umana come l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti.

adidas, sneaker donna "Ultraboots Parley Deep Ocean Blue". I due partner collaborano dal 2015 per evitare che la plastica finisca negli oceani, trasformandola in prodotti sportivi ad alte prestazioni realizzati con Parley Ocean Plastic. Come le scarpe in edizione limitata Ultra BOOST Parley nella nuova colorazione Deep Ocean Blue, che uniscono tecnologie orientate alle performance e innovazioni ecologiche all’avanguardia. Prodotti come questi, dove le prestazioni elevate si affiancano a un fine nobile, testimoniano l’impegno di adidas e Parley nell’affrontare la grave minaccia ambientale.