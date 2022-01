Heart and Soul. L’abbigliamento sporty-glam che sostiene l’ambiente Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Francesca e Massimiliano propongono linee di grande tendenza, offrendo prodotti di qualità, realizzati con materiali riciclati e biologici: l’intento è quello di contribuire attivamente ad una moda etica, rispettosa dell’ambiente.

Le creazioni Heart and Soul sono pensate per accompagnare la donna in ogni momento della vita quotidiana, dallo sport al tempo libero, dalla vita di città ai momenti di relax in casa, attraverso un’interpretazione intima e personale, quanto originale, della moda e dello stile.

Quando e com’è nato il progetto Heart and Soul? Come mai la scelta di questo nome?

Heart and Soul è nato nel 2019 da un’idea mia e di mio marito, con l’intenzione di unire le nostre due principali passioni: lo sport, per quanto riguarda Massimiliano, e la moda, per quanto invece mi riguardi più direttamente. Mio marito è molto dinamico, sempre in movimento, un vero vulcano di idee. Ha sempre praticato sport, anche a livello agonistico, ed è appassionato di diverse discipline. Io invece sono la parte più calma e riflessiva, mi piace leggere, studiare, fare ricerca e adoro immergermi nella natura dove la mia creatività prende forma. Il brand si propone di realizzare la fusione delle nostre due anime, offrendo un concetto di stile per una donna che, attraverso l’abito che indossa, voglia trasmettere la propria immagine e la propria identità. Le nostre collezioni, da un lato, cercano sempre di interpretare il tecnicismo dei completi sportivi, offrendo caratteristiche di comfort, traspirabilità, performance, dall’altro lato, invece, mutuano dal settore moda elementi prettamente estetici, in termini di gusto e modernità, come ad esempio fantasie di un cappotto o di una giacca, trasposte in chiave fitness. Alcune nostre collezioni sono infatti interamente realizzate attraverso la reinterpretazione di motivi tipici del mondo extra-sportivo. Il nome Heart and Soul significa proprio cuore sportivo e anima fashion…

“Be kind to yourself and our planet”, questa la filosofia del brand; come si manifesta?

Le nostre collezioni sport-fashion sono eco-responsabili. Lato prodotto siamo alla continua ricerca di tessuti e filati sostenibili; per quanto riguarda i set sportivi (top, leggings, magliettine) cerchiamo di ricorrere a filati che abbiano in sé sia la traspirabilità che i tecnicismi necessari per praticare attività e che, al tempo stesso, siano riciclati. Per le felpe e le t-shirt, invece, utilizziamo cotone biologico mixato a poliestere, sempre riciclato, in modo da conferire corpo e struttura al tessuto naturale che, altrimenti, perderebbe tono e forma. Oltre alle collezioni, tutte le attività aziendali, dal packaging al marketing, sono pensate in ottica sostenibile. Ogni capo è confezionato in una polybag realizzata con materiali riciclati, le scatole sono in cartone riciclabile, tutte le attività di marketing e comunicazione verso i clienti/buyer e retailer sono effettuate tramite strumenti digitali e in generale tutte le attività aziendali vengono svolte con un’attenzione particolare alla salvaguardia ambientale.

E il colore che ruolo riveste nell’ambito della vostra produzione?

Le nostre collezioni sono un’esplosione di colore. Tendiamo a proporre alla nostra clientela varie nuances che traggono ispirazione dalla natura che ci circonda. Gli elementi presenti in natura vengono trasposti nei nostri capi ad ulteriore testimonianza della nostra comunione con il pianeta in cui viviamo e della nostra attenzione e rispetto nei confronti dell’ambiente. La semplicità delle linee e il design fluido si fondono con i colori dell’ambiente che ci circonda, come il grigio graphite, il blu space, profondo come l’oceano, il verde amazzonico deep green, il chestnut e il celeste, associati a sfumature tenui o intense, come il rosso rhubarb, il desert rose, il rosso bright e il dark purple, donando unicità e naturalezza ad ogni capo.



Com’è la donna Heart and Soul?

La donna è al centro del nostro mondo. Si tratta di una donna moderna, impegnata, indipendente, ma allo stesso tempo anche romantica. È molto attenta ai dettagli di stile e vuole esprimere la propria personalità attraverso gli abiti che indossa, con spontaneità e naturalezza, dando libero sfogo alla propria creatività. Segue la moda e le tendenze, ma cerca di farle proprie attraverso un accostamento personale dei capi presenti nel proprio guardaroba, per creare degli outfit originali e versatili. Sfoggerà il set sportivo anche fuori dal mondo palestra o studio pilates/yoga, nel vivere quotidiano, realizzando abbinamenti del tutto nuovi, rispondenti al proprio modo di essere e alla propria fantasia. Il brand, inoltre, cerca di comunicare messaggi di positività attraverso claim ad effetto che sottolineano l’importanza del benessere personale di ogni donna affinché sia consapevole delle proprie capacità, fiera di mostrare se stessa per quella che è, senza artifici (ad esempio, “I Am what I Am”, ripreso dalla canzone di Gloria Gaynor, “No one like you”, che diventa “No one like me”, riferito a colei che la indossa). Poniamo quindi l’accento sul rapporto positivo di una donna self confident con se stessa e con l’ambiente in cui vive.



Moda e sport si fondono nelle vostre creazioni. Quali sono le occasioni d’uso dei vostri capi?

I nostri sono capi glamour con caratteristiche prestazionali uniche: l’obiettivo, come abbiamo detto, è quello di unire il tessuto tecnico con fantasie e design non specifiche del mondo fitness. Abbiamo ad esempio realizzato una collezione interamente nei toni del nero ma con dettagli in lurex. Il leggings e il top possono quindi essere abbinati tranquillamente con un blazer, con un cappotto o con una camicia, in assoluta libertà, per ogni occasione d’uso della vita quotidiana, in città, in viaggio, per un aperitivo con le amiche. Il binomio tecnicità-moda non abbandona nessuna delle nostre collezioni e fa sì che i nostri capi possano essere indossati sia durante gli allenamenti sportivi che nelle diverse situazioni del vivere comune, sfruttando accostamenti originali. Il tutto è pensato per una donna sicura di sé, a cui piace esprimersi senza censure, in ogni momento della giornata, risultando stilosa anche in palestra.

Chi sono Francesca e Massimiliano nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Io sono sempre alla ricerca di nuove tendenze e di brand innovativi, trascorro gran parte del mio tempo libero immersa nella lettura di libri. Massimiliano, invece, è super attivo, pratica moltissimi sport: calcio, tennis, bici… Siamo due persone molto diverse, con passioni agli opposti, che si completano!

Cosa sognate per il vostro futuro? E per quello del vostro brand?

Dal punto di vista della vita privata c’è il progetto di allargare la famiglia…Di pari passo, per quanto riguarda Heart and Soul, speriamo che la nostra piccola creatura, il nostro brand neonato, cresca sempre di più, diventando una realtà consolidata nel mondo activewear, grazie alle sue sfaccettature peculiari.