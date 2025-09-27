Logo Tgcom24
fashion Week

Meryl Streep alla sfilata di Dolce e Gabbana

L'attrice è stata filmata dal vivo durante una sfilata di D&G a Milano nel ruolo di Miranda Priestly per il sequel de "Il diavolo veste Prada"

27 Set 2025 - 17:29
