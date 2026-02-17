1 di 12
© Afp | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Eileen Gu
© Afp | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Eileen Gu
© Afp | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Eileen Gu

© Afp | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Eileen Gu

© Afp | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Eileen Gu

DA COPIARE ALLE CAMPIONESSE

Milano Cortina 2026, la nail art delle atlete alle Olimpiadi invernali

17 Feb 2026 - 22:33
12 foto
milano cortina 2026
olimpiadi
olimpiadi invernali
nail art