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© Afp | Make up-no make up: Gigi Hadid 
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EFFETTO NATURALE

Make up-no make up, il nuovo beauty trend amato dalle celebs

Tra le tendenze emerse dal red carpet del Met Gala 2026 c'è il trucco-non trucco: quasi niente mascara e blush a illuminare

05 Mag 2026 - 22:54
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