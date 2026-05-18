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© Afp | Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet: Demi Moore
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Cannes 79, gli hair trend e i make up look delle star sui red carpet

Da Demi Moore a Sharon Stone, da Bella Hadid a Cate Blanchett: dal trucco ai capelli, sulla Croisette vince la naturalezza

18 Mag 2026 - 23:13
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