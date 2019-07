Via i bicchierini monouso: la Camera da oggi diventa "plastic free"

Entra così in vigore la decisione, adottata dal Collegio dei Questori - si legge nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Camera - in attuazione di un ordine del giorno presentato durante l'esame in Assemblea del bilancio interno 2018, che prevede l'eliminazione dei contenitori di plastica monouso per l'acqua da tutte le aree di ristoro dei palazzi della Camera.



Da oggi, presso i ristoranti, i bar e la buvette di Montecitorio si potrà consumare acqua solo in bottiglie di vetro o proveniente dalla rete idrica pubblica. Analogamente si provvederà per tutte le altre esigenze, comprese le riunioni degli organi collegiali della Camera.



La Camera sarà, dunque, "plastic free", come richiesto espressamente dal presidente, Roberto fico, sin dall'inizio della legislatura. Per incentivare gli utenti all'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete pubblica è stato rinnovato e reso più funzionale l'impianto di spillatura che eroga acqua presso il self service di Palazzo Montecitorio, è stato installato un analogo impianto al quinto piano di Palazzo del Seminario e ne saranno installati, entro il mese di luglio, altri due al piano ammezzato semicircolare dell'Aula in sostituzione degli attuali erogatori, che dispensano acqua contenuta in recipienti in plastica.



Fico: "Istituzioni in prima linea per la tutela dell'ambiente" - "Dopo un lavoro portato avanti in questi mesi possiamo annunciare che la Camera dei deputati sarà finalmente plastic free! Una bella notizia, un esempio che Montecitorio si era impegnato a dare". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, precisando che si tratta di "un piccolo passo per la Camera ma un segnale importante, che risponde anche all'appello lanciato dal ministro dell'Ambiente Costa qualche mese fa. Dimostriamo con questo gesto che le istituzioni sono in prima fila per la tutela dell'ambiente".