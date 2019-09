dal 13 al 17 settembre 11 settembre 2019 09:52 Vacanza gratis sulle Dolomiti ma senza telefono: ecco i dieci vincitori Quattro sono stranieri, selezionati tra 19mila concorrenti. Lʼiniziativa "Recharge in nature" organizzata da sette Comuni dellʼAgordino per promuovere il territorio.

Un soggiorno gratuito ai piedi della Marmolada, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti, cinque giorni in mezzo alla natura incontaminata dal 13 al 17 settembre a una sola condizione: lasciare gli smartphone agli organizzatori. Questo è il premio di "Recharge in nature", un concorso organizzato dai Comuni dell'Alto Agordino, in provincia di Belluno, per promuovere il territorio. Le candidature sono state 19.102 da tutto il mondo, ma solo in dieci potranno vivere l'esperienza. Lucas, Jozef, Fulvio, Ivana, Valentina, Igor, Michel, Stefania, Ionela e Ana Carolina: questi i nomi dei fortunati vincitori.

I dieci vincitori hanno dai 21 ai 41 anni. Sono cinque donne e cinque uomini, sei italiani e quattro stranieri, provenienti da Belgio, Francia, Gran Bretagna e Brasile. Tutti hanno in comune la volontà di staccare dalla frenesia della propria vita quotidiana e di immergersi in un'esperienza nuova, a contatto con la natura. "Mi sento una supervecchia, prigioniera di una noiosissima solitudine", ha raccontato Ivana, di soli 21 anni al Gazzettino. "Temo di aver perso la capacità di vivere una vita reale", ha spiegato invece Lucas, 36enne architetto informatico di Lione. "I dati che emergono da questo gioco-concorso sono indicativi: le supertecnologie hanno preso il sopravvento sulla nostra volontà, e seppure sappiamo di essere nati per vivere all'aria aperta, trascorriamo all'esterno solo il cinque per cento della giornata", ha spiegato ancora al quotidiano veneziano Emma Taveri, esperta di marketing turistico che ha coordinato il progetto. "I candidati di 'Recharge in nature", a cui era richiesto di inviare un video e di compilare un questionario per raccontare il proprio stato d'animo e grado di stress, sono concordi nel dire che le grandi città dove vivono sono funzionali alla carriera ma non al proprio benessere psicofisico; che le tecnologie sono strumenti di lavoro indispensabili ma che hanno occupato anche la sfera delle relazioni e delle emozioni; che la vita nella natura è ormai un miraggio".

I dieci fortunati lasceranno i propri dispositivi elettronici agli organizzatori e si incammineranno per un sentiero che li porterà al rifugio "Onorio Falier", a 2074 metri di altitudine, in Valle Ombretta. Qui trascorreranno le giornate facendo lavori manuali, attività all'aria aperta e meditazione a contatto con la comunità locale. A disposizione dei vincitori ci sarà anche uno psicologo.