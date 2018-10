25 ottobre 2018 16:18 Urban Award, Cesena vince il premio dedicato alla mobilità sostenibile Il riconoscimento valorizza il progetto del comune romagnolo che prevede un rimborso chilometrico a chi va al lavoro in bicicletta

Migliorare il trasporto pubblico e privato con soluzioni innovative e sostenibili, ridurre l’inquinamento atmosferico e ottimizzare i consumi energetici. E’ questo l’obiettivo del premio Urban Award, che è arrivato alla seconda edizione ed è stato vinto dal comune di Cesena. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 24 ottobre a Rimini in occasione della trentacinquesima assemblea nazionale dell’Anci e ha visto la partecipazione del presidente dell’associazione, Antonio Decaro.

Il concorso, organizzato da Viagginbici.com e promosso da Anci, Fondazione Iseni Y Nervi, Acea, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, punta a valorizzare i piani di ammodernamento dei sistemi viari cittadini. "L'obiettivo di questa iniziativa – ha sottolineato il presidente della giuria e direttore di Viagginbici.com, Ludovica Casellati - è quello di innescare una gara virtuosa tra i Comuni affinché investano sulla mobilità sostenibile come le città premiate". La giuria, composta da associazioni e giornalisti, tra i quali anche il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, si è convinta all’unanimità del piano di mobilità sostenibile di Cesena, che prevede un rimborso chilometrico di 25 centesimi a chi va al lavoro in bicicletta. Oltre al riconoscimento, nel comune romagnolo verrà organizzato un viaggio-stampa di dieci giornalisti italiani per consentire un’ampia promozione del progetto vincitore.

Seconda in classifica la città di Padova, che ha puntato tutto sulla “Bicipolitana Patavina”: un piano di ciclabilità di rete, con opere stradali per i ciclisti definite da standard di qualità. Al terzo posto, Napoli ha partecipato a progetti approvati dal Ministro dell’ambiente nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Mentre a Parma, che ha ricevuto una menzione speciale Acea, è nata la “Cicletteria”, uno spazio innovativo multifunzionale per city bike, cargo bike, bici per bambini, tandem e triciclo per persone con problemi di deambulazione o anziani.