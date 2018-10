Una casa ecosostenibile in 7 mosse

Ecco le 7 cose che puoi fare per trasformare la tua casa in una casa ecologica:



1. Isola con materiali di origine naturale

L’isolamento termico è uno degli aspetti da tenere in considerazione se si vuole risparmiare energia rispettando l'ambiente. Per isolare la tua casa in modo ecologico è bene utilizzare materiali di origine naturale come la lana di roccia, il sughero, o la lana minerale. Inoltre, stanno tornando in auge materiali antichi come la canapa, la calce e l’argilla: naturali e dalle elevatissime prestazioni.



2. Utilizza vernici eco-friendly

Quando si dipingono mobili o pareti è importante controllare che le vernici impiegate siano a base d'acqua, prive di VOC (pericolose sostanze volatili che inquinano l'atmosfera domestica) e anche prive di formaldeide. Acquistare mobili a bassa tossicità e trattarli con prodotti atossici come cere o pigmenti naturali può essere un buon modo per rendere la casa più ecologica.



3. Installa finestre isolanti

La scelta dei serramenti va effettuata basandosi principalmente sui materiali con cui sono realizzati. Gli infissi in legno sono da sempre la scelta d’elezione per chi valuta l'opzione di vivere rispettando il più possibile l’ambiente: il legno è una risorsa naturale, che si rigenera continuamente. Al secondo posto tra i materiali ecosostenibili per i serramenti c’è il PVC. Pur essendo fondamentalmente plastica, è meno impattante a livello dell’ambiente rispetto ad altri materiali, ad esempio l’alluminio. Questo perché il PVC, oltre ad essere interamente ricicabile, ha bisogno di pochi passaggi industriali per essere modellato.



4. Impiega il legno all'interno dell'abitazione

Il legno è un materiale naturale, che non inquina e che ha il vantaggio di trattenere il calore e di regolare l'umidità consentendo di vivere in un luogo salubre e perfettamente coibentato. Oggigiorno è possibile acquistare parquet biocompatibili prodotti dal bambù e dal sughero: questi materiali, oltre alle classiche caratteristiche sopra citate, sono anche anallergici e molto resistenti all’acqua.



5. Ricicla l'acqua

L'acqua è una risorsa preziosissima e come tale va salvaguardata. Per farlo sarebbe meglio utilizzare nuovi sistemi di riciclo dell’acqua che consentono di raccogliere l'acqua di scarto (proveniente da doccia, lavatrice ed altre utenze domestiche), filtrarla e riutilizzarla per uso non potabile come, ad esempio, per il lavaggio della macchina. Piuttosto che la vasca, preferire la doccia: vi farà risparmiare molti litri d’acqua.



6. Scegli il fotovoltaico

L'installazione dei pannelli solari permette agli utilizzatori di risparmiare sulla bolletta energetica, di usufruire agevolazioni fiscali fino al 50%, di guadagnare vendendo l'energia che non serve ai fornitori presenti sul mercato e molti altri vantaggi. Oggi il fotovoltaico è uno dei metodi per produrre energia pulita, con un minore impatto ambientale e un occhio di riguardo per le generazioni future.



7. Sfrutta la domotica

Installando a casa propria un impianto domotico, sarà possibile avere il controllo di ogni dispositivo energetico e, quindi, anche dei relativi consumi. Questi sistemi centralizzati sono davvero la soluzione ideale per evitare sprechi ed inquinamento.





L'elenco di accorgimenti green per trasformare la tua abitazione in una casa ecosostenibile potrebbe allungarsi ancora