Torino, scatta il progetto Bogia: rimborsi a chi va a lavorare in bicicletta

Un bonifico sul conto corrente alla fine del mese se usi la bicicletta . L'idea è della Zona Ovest di Torino e il bando è degli undici Comuni che aderiscono al Patto territoriale, che hanno deciso di lanciare il progetto "Bogia" ("muoviti" in piemontese) per incentivare a lasciare l'auto nel box. Chi aderisce all'iniziativa può contare su 25 centesimi per ogni chilometro percorso sulle due ruote.

Bike to work - Si tratta, come scrive il Corriere della Sera, del primo progetto di sostegno al "bike to work" in Piemonte ed è diretto a un bacino potenziale di circa 300mila persone che vivono o lavorano tra Collegno, Rivoli, Grugliasco, Druento, Venaria, Villarbasse, Rosa, Buttigliera, San Gillio, Alpignano e Pianezza, le località della zona ovest della provincia di Torino. Chi decide di partecipare deve aderire al bando e procurarsi un dispositivo che calcoli la distanza percorsa, associato a un Gps antifrode. Il premio scende per chi usa la bici elettrica e per ogni aderente è previsto un massimale giornaliero e mensile.

Bacino da 150mila persone - "Bogia" arriva nei dintorni del capoluogo piemontese dopo i primi esperimenti, effettuati con successo, a Bari e a Mantova. "Sull'asse tra Rivoli, Grugliasco e Collegno vivono 150mila persone - spiega il sindaco di Grugliasco Roberto Montà - e a queste se ne aggiungono altre 10mila che lavorano nella nostra zona, servita dal treno e dal prolungamento della metropolitana, Le alternative alle due ruote non mancano, insomma: serve un cambio di mentalità, altrimenti i blocchi del traffico non servono a nulla" ,

Sperimentazione al via - I Comuni che hanno aderito hanno dato vita a un bando da 60mila euro, finanziati dal ministero dell'Ambiente per l'acquisto della bici pieghevoli abbinata a un mese di trasporti pubblici gratis. Altri 15mila euro sono ancora disponibili per promuovere l'uso delle e-bike. Per Bogia per il momento a disposizione ci sono poco più di 100mila euro. Ma altri soldi arriveranno presto se l'iniziativa avrà successo.