Svolta green, New York mette al bando i sacchetti di plastica

Da domenica primo marzo i sacchetti di plastica sono fuorilegge nello Stato di New York . La nuove legge firmata dal governatore dello Stato, Andrew Cuomo , infatti bandisce le buste monouso per ridurre l'inquinamento ambientale. Dopo Hawaii e California, è il terzo Stato americano ad adottare tale provvedimento.

Nella sola città di New York arriva a 10 miliardi il numero di sacchetti distribuiti ogni anno, mentre il totale annuo nell'intero Stato è pari a circa 23 miliardi. La decisione di mettere al bando le buste di plastica, però, non colpisce proprio tutti. Ne sono esentati i negozi di food delivery e le farmacie.

La norma pro-ambente sta facendo molto discutere, in particolare sono i commercianti a dirsi molto scontenti. Conti alla mano, infatti, se uno stock di 100mila sacchetti di plastica costa circa 2mila dollari, la medesima quantità di sacchetti di carta costa 15mila dollari. Per non parlare di quelli in tessuto. L'invito rivolto ai clienti è perciò di andare a fare la spesa già muniti di buste riciclabili.