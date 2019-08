Sos clima, la temperatura media è aumentata almeno di un grado nella maggior parte del pianeta

Le due città italiane presenti nell'infografica. A Roma la temperatura media registrata tra il 1900 e il 2018 è andata aumentando sia nei periodi invernali che estivi. Una tendenza in crescita che non si invertirà in futuro. La Bbc stima che in base agli sforzi per limitare le emissioni di CO2, i gradi aumenteranno entro gennaio 2030 fino a 3 gradi . A Milano, addirittura, la temperatura potrebbe crescere, secondo la previsione peggiore, nel 2100 fino a 6 gradi.



Gli effetti del surriscaldamento globale. Dallo scioglimento dei ghiacciai all'innalzamento del livello del mare fino agli eventi catastrofici, come gli uragani, la previsione è che si verificheranno più frequentemente e con maggiore intensità. Diventando perciò davvero preoccupanti per il pianeta.



Le aree più colpite. L'Artico (colpito dagli incendi come mai prima d'ora), Giacarta, la capitale dell'Indonesia e New York. La metropoli americana - secondo quanto previsto dalla Bbc - sarà particolarmente soggetta alle inondazioni e alle tempeste improvvise, che verranno anche accentuate. Addirittura un quarto della Grande Mela potrebbe essere parzialmente sommersa nel 2050, provocando grandissimi disagi ai newyorkesi. Stessi rischi per Giacarta. In particolare la capitale dell'Indonesia sta affondando per uno sfruttamento eccessivo e devastante del terreno non solo favorito, ma tollerato per decenni. Seppure il governo ha deciso di limitare l'abuso edilizio. La situazione non migliorerà. Il surriscaldamento globale ha rotto, inoltre, l'equilibrio dei ghiacciai dell'Artico rompendo il ciclo di scioglimento d'estate per tornare allo stato solido in inverno.