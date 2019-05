In anticipo rispetto al 2018 15 maggio 2019 20:34 Sono finite le risorse naturali del 2019: per lʼItalia arriva lʼOvershoot Day Il 15 maggio è il giorno in cui il nostro paese smette di essere autosufficiente: se tutti consumassero come noi, servirebbero 2,70 pianeti per sopravvivere

L'"Overshoot Day" è l'appuntamento che si spera arrivi il più tardi possibile. Indica che, da quel momento, si consumeranno più risorse naturali di quante la Terra ne possa produrre. Per l'Italia tocca il 15 maggio, nove giorni prima rispetto al 2018: se tutti consumassero come noi, avremmo bisogno di 2,70 pianeti per essere in pari. Le cause di questo peggioramento? Sprechi, siccità e cementificazione.

L'analisi è condotta dalla Global Footprint Network e i risultati sono il calcolo del rapporto fra la quantità di risorse naturali pro capite e la quantità di consumi di ogni singola persona. Ne risulta che in Italia consumiamo 4.44 ettari globali a fronte di soli 0.90 ettari di risorse naturali disponibili. In pratica, tutto ciò che sarà consumato dopo il 15 maggio la Terra non potrà rigenerarlo. Con conseguenze prevedibili come lo spopolamento dei mari, i disastri ambientali, l'inquinamento dell'aria e l'estinzione di specie viventi.

Il trend è migliorato rispetto al 2006, anno in cui abbiamo raggiunto il picco peggiore di consumi nella nostra storia, ma comunque rimane decisamente negativo. Al confronto con gli altri paesi d'Europa (l'Overshoot europeo è il 10 maggio), facciamo meglio di Germania, Austria, Belgio e Norvegia, ma siamo messi peggio di Grecia, Spagna e Macedonia. A farci compagnia nello stesso giorno c'è la Polonia.



Il momento in cui l'Italia ha cominciato ad accumulare "debiti" nei confronti della Terra è stato il 1965: prima di allora la vita nel Bel Paese era ecologicamente sostenibile. Ma è dopo il 1982 che gli sprechi, l'inquinamento e i consumi sono cresciuti in modo incontrollato, raggiungendo il loro massimo nei primi anni 2000 e cominciando a diminuire dopo il 2010. Adesso, invece, i consumi sono tornati a crescere.