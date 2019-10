Soapbottle, il bagnoschiuma plastic-free con la confezione di...bagnoschiuma

Ogni anno, un uomo consuma in media più di venti confezioni di bagnoschiuma e prodotti per l'igiene: 75 milioni di chilogrammi di plastica che contribuiscono all'inquinamento del nostro pianeta. La designer tedesca Jonna Breitenhuber, con la sua Soapbottle, vuole rivoluzionare questo settore. Il progetto, presentato per una tesi di laurea presso l'Università delle Arti di Berlino, prevede una bottiglia di sapone la cui confezione è ottenuta dalla solidificazione del detergente stesso. In questo modo, una volta terminato, la confezione si biodegrada in maniera naturale, riducendo a zero l'impatto ambientale del prodotto: i residui della confezione potranno infatti essere usati come sapone per le mani.