Smog e pochi depuratori, Bruxelles deferisce l'Italia davanti alla Corte Ue

Lo sforamento dei limiti di NO2 riguarda anche centri come Catania, Campobasso, Genova e aree come la Pianura Lombarda e la costa toscana. Riguardo ai livelli di smog, l'Italia era già stata deferita in Corte per il superamento dei livelli di PM10.



La questione della qualità dell'aria - I Paesi europei che hanno avuto o hanno contenziosi con Bruxelles sulla qualità dell'aria sono venti. Per trovare soluzioni si sta pensando a organizzare dei dialoghi sull'aria pulita, con rappresentanti della Commissione Ue, dei ministeri interessati e delle autorità regionali e locali per uno scambio di buone pratiche per ridurre l'inquinamento.



Le procedure contro l'Italia - In materia di adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione alle norme europee che risalgono al 1991, il deferimento alla Corte riguarda comuni e aree in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Sulla materia, l'Italia è protagonista di quattro procedure di infrazione ed è stata già condannata a pagare sanzioni milionarie per la mancata conformità in oltre 70 agglomerati da 15mila abitanti, con una spesa da 52 milioni di euro al 28 febbraio.