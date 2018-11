6 novembre 2018 20:14 Smog, a Milano livelli di particelle inquinanti due volte superiori ai limiti La mappa interattiva mostra "concentrazioni tanto alte da poter causare danni alla salute anche con brevi esposizioni"

Chi vive e lavora a Milano respira concentrazioni di particelle inquinanti che raggiungono livelli molto superiori ai limiti di legge e alle soglie previste dall’Oms. Si parla di una concentrazione di PM10 che nel capoluogo lombardo oltrepassa, in media, i 91 microgrammi per metro cubo, più del doppio rispetto al limite annuo di 40 microgrammi per metro cubo. Lo rivela il report di Cittadini per l’aria Onlus.

Il 28 e il 29 settembre l'associazione aveva invitato i cittadini milanesi a pedalare su tandem muniti di contatori ottici di particelle per la ciclostaffetta "Gambe all'aria". I partecipanti hanno percorso oltre 60 km in diversi luoghi della città, lungo strade più e meno trafficate, accompagnati dai volontari del Politecnico di Milano e ai tecnici di XEarPro che hanno supportato il monitoraggio. Ne è nata una mappa interattiva che mostra la variazione del particolato presente in atmosfera nelle varie zone percorse.

I risultati delle rilevazioni arrivano nello stesso giorno in cui si conclude lo European Diesel Summit a Bruxelles ed evidenziano che anche le concentrazioni di PM2.5 sforano le soglie previste, raggiungendo in media i 41 microgrammi per metro cubo, quattro volte più alte dei valori prescitti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le concentrazioni riscontrate di particolato (PM10, PM2.5, PM1) sono "tanto alte - spiega l'associazione - da poter causare, come dimostrato da ricerche epidemiologiche recenti, danni alla salute anche a seguito di brevi esposizioni".