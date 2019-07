Si allunga la lista delle specie a rischio estinzione

Turchia

Si allunga la lista rossa delle specie minacciate di estinzione: stilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) adesso comprende 28mila specie in più (106mila in totale), pari al 27% di quelle esistenti. Sono cifre che "indicano chiaramente quanto in ogni angolo del mondo l'uomo stia sfruttando la natura", ha rilevato il direttore generale della Iucn, Grethel Aguilar.