Roma Tre dice stop alla plastica: distribuirà 36mila borracce di alluminio

Il polo Universitario Roma Tre è protagonista di una bella iniziativa ecologica. Per contrastare l'utilizzo della plastica, l'ateneo ha deciso di sostituire le bottigliette monouso con 36mila borracce di alluminio che saranno distribuite in modo graduale agli studenti. "Il nostro Ateneo è da sempre impegnato affinché la sostenibilità sia parte integrante delle sue politiche di gestione", si legge sul sito dell'università romana, "e sono numerosi i progetti avviati in questi anni per responsabilizzare tutta la nostra comunità accademica alle tematiche relative all'impatto ambientale. Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la sostenibilità per Roma Tre non è solo un valore da difendere, ma una pratica da diffondere".