Rifiuti, Cingolani: "Presto bandi per economia circolare per 2 mld"

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha annunciato che saranno investiti "oltre 2 miliardi per gli impianti di economia circolare". "È uscito il bando per i progetti dei porti verdi, usciranno presto quelli per le isole verdi e per l'economia circolare: i nuovi impianti e la trasformazione dei rifiuti - ha detto -. La raccolta differenziata deve arrivare al 75%, i restanti materiali vanno recuperati".