31 gennaio 2019 16:47 Palermo, nasce il primo parco giochi al mondo vietato agli smartphone Niente telefoni e tablet, ma solo giostre e giochi di una volta. Il progetto, voluto da un comitato di genitori, verrà realizzato vicino a una scuola elementare grazie a una iniziativa di crowdfunding

Un parco giochi in cui tutto sarà possibile, tranne usare i cellulari. E' il progetto di un gruppo di genitori di Balestrate, in provincia di Palermo, che ha deciso, in collaborazione con il Comune, di creare il primo parco divertimenti al mondo in cui saranno vietati smartphone, tablet e qualunque altro dispositivo connesso al web. E guai a farsi beccare su Facebook, perché chi trasgredisce verrà punito con una multa.

Il comitato, composto da dieci genitori, da tempo pensava a come creare un luogo in cui i bambini potessero giocare senza essere circondati da cellulari e altri dispositivi tecnologici. Così è partita un'iniziativa di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari per portare a termine il progetto. La raccolta fondi resterà attiva sulla pagina Facebook "Una giostra per il parco giochi" fino a quando non verrà raggiunto il budget di 80mila euro.