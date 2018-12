Onu: "Mai così grave la minaccia posta dai cambiamenti climatici"

"L'impatto dei cambiamenti climatici non è mai stato più grave. Questo ci dice che dobbiamo fare molto di più. La COP24 deve renderlo possibile", ha detto Espinosa in un comunicato. "Si prevede che l'anno in corso sarà uno dei quattro più caldi di sempre - ha spiegato Espinosa - le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera hanno raggiunto livelli record e le emissioni continuano ad aumentare". I cambiamenti del clima colpiscono "già le comunità di tutto il pianeta" e "le vittime, le distruzioni, le sofferenze" che portano "rendono il nostro lavoro più urgente", ha sottolineato. Sono circa 200 i Paesi riuniti in Polonia per la 24esima Conferenza Onu, chiamata a definire un regolamento comune per implementare l'accordo di Parigi del 2015.



Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Bruxelles in occasione dell'apertura, in Polonia, della conferenza Onu sul clima. Per gli organizzatori è stata la più grande marcia per l'ambiente tenuta in Belgio, a cui hanno partecipato, sfidando il freddo, circa 65mila persone, secondo i dati della polizia. L'attivista di Oxfam Action, Evert Nicolai, ha invitato i leader mondiali a fare quanto è necessario per contrastare i cambiamenti climatici: "Politici dove siete? Dovete essere con noi, la gente. Non c'è un pianeta B". La marcia si è conclusa al Parc Cinquantenaire, che si affaccia sulle istituzioni europee. Per l'occasione il trasporto in città è stato gratuito e le ferrovie hanno offerto sconti sul prezzo del biglietto.