Legambiente: "Sulle spiagge italiane dieci rifiuti ogni metro"

Per lo più c'è plastica, "un frammento ad ogni passo - spiega Legambiente -. Ma a invadere i nostri litorali c'è ormai di tutto: oggetti di ogni forma, materiale, dimensione, colore". I rifiuti in spiaggia e sulla superficie del mare rappresentano appena il 15% di quelli che entrano nell'ecosistema marino, mentre la restante parte galleggia o affonda.



Ai primi posti della top ten dei rifiuti più trovati ci sono pezzi di plastica e polistirolo, ma anche tappi e coperchi di bevande (se ne trovano uno per ogni metro di spiaggia), mozziconi di sigarette (è stato trovato l'equivalente di 359 pacchetti di sigarette in 9 km), cotton fioc (il 7,4% di tutti i rifiuti monitorati) e materiale da costruzione (con oltre 4mila rifiuti legati a sversamenti illegali in piena spiaggia).



E se lungo il litorale che affaccia sul Tirreno oltre la metà dei rifiuti (il 53%) è rappresentato da mozziconi di sigaretta, sui lidi che danno sull'Adriatico la classifica è guidata da frammenti di plastica e polistirolo, ma entrano tra i primi cinque rifiuti più trovati anche le calze per la coltivazione dei mitili, diffusi pure sulle spiagge dello Ionio. In Sicilia e Sardegna prevalgono, invece, i bastoncini di ovatta, ormai banditi in Italia dal primo gennaio scorso e "simbolo per eccellenza di mala depurazione e della cattiva abitudine di buttarli nel wc", rileva Legambiente.



La plastica usa e getta è dunque fra i principali nemici dell'ambiente: ogni 100 metri di spiaggia si trovano 34 stoviglie (piatti, bicchieri, posate e cannucce) e 45 bottiglie. Di queste ultime, compresi tappi e anelli, Legambiente ne ha censiti oltre 10mila: è la tipologia più trovata in assoluto. La recente direttiva europea sul monouso di plastica, ricorda l'ong, prende in esame proprio i tipi di rifiuti più diffusi sulle spiagge dell'Ue per imporre agli Stati membri entro il 2021 misure di prevenzione.



"La leadership normativa dimostrata dal nostro Paese, seppur apprezzabile non basta - osserva Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. Siamo stati fra i primi Paesi in Europa a mettere al bando gli shopper in plastica, e abbiamo anticipato la direttiva europea per i cotton fioc di plastica e le microplastiche nei prodotti cosmetici. Ora dobbiamo recepire al più presto la nuova Direttiva europea con obiettivi e target di riduzione ancora più ambiziosi" coinvolgendo governi nazionale e locali, industria e consumatori per diminuire la pressione che l'uomo esercita su mari, oceani e i suoi abitanti.