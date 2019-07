L'arte salva l'ambiente, al lido romano arriva la pesciolina 'Dory': una scultura per raccogliere la plastica

Sul litorale di Fiumicino è stata inaugurata un'installazione artistica "Saving Dory" che farà da contenitore per tutta la plastica trovata in spiaggia . La scultura permanente è stata realizzata integralmente con materiali di risulta e riciclo dall'artista italo-cileno Miguel Angel Giglio Bravo. A lanciare l'iniziativa è stato lo stabilimento balneare "Cabiria Slow Beach" che si trova al confine con la riserva naturalistica di Focene Sud e che ha l'obiettivo di garantire un turismo più etico e di "rendere la sostenibilità una consuetudine".

“Vogliamo, tutti insieme, fare la differenza" - "Ti chiediamo - ha proposto il lido romano sulla sua pagina Facebook - di raccogliere tre cose di plastica ogni volta che vieni in spiaggia" e poi basterà metterle nella pancia della scultura pesciolina Dory, il contenitore per fare la differenziata e soprattutto la differenza. A ogni volontario verrà anche donato il braccialetto etico fatto integralmente con materiali riciclati e realizzato dall'Associazione Nazionale "Made in carcere", il marchio di prodottti "diversamente utili" sostenuto da alcune donne detenute.



La filosofia - "Siamo partner del Cambiamento Globale in relazione alla salute dei mari e di un turismo etico, per questo abbiamo raccolto la sfida di un mondo con meno quantità di plastica nell'ambiente", ha dichiarato la Dott.ssa Leila Falzone Temporary General Manger del Cabiria Slow Beach. Il progetto romano è stato anche promosso sul sito internazionale WorldOceansDay dove è stato lanciato lo slogan del lido: "Diamo una nuova dimora al futuro dei nostri mari".



"Abbiamo scelto di adottare permanentemente una responsabilità sociale d'impresa attraverso iniziative di valorizzazione del territorio e dell'ambiente insieme ai cittadini, alle persone del mondo civile, alle associazioni locali e a marchi etici" ha concluso la manager del lido romano.