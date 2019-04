L'allarme dell'università di Zurigo: "Sulle Alpi molti ghiacciai si scioglieranno entro il 2100"

Sulle Alpi, così come in molte altre zone del mondo, la maggior parte dei ghiacciai si scioglierà entro il 2100 contribuendo così, come già sta avvenendo in maniera importante, all'innalzamento del livello dei mari e in misura più alta del previsto. Lo afferma uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, guidato dall'università di Zurigo che ha effettuato nuovi calcoli con dati già noti.