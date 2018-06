Isola d'Elba, parte il primo festival dedicato "al mare e alla sua essenza"

Durante le tre giornate dedicate all'evento celebri relatori prenderanno parola alle conferenze: da Karmenu Vella, commissario europeo all'Ambiente, all'europarlamentare Simona Bonafé; dall'assessore alla presidenza della Regione Toscana, Vittorio Bugli, a Tessa Gelisio, volto noto di Italia 1 e Canale 5; da Mauro Ferraresi, docente dell'Università Iulm di Milano, a Maurizio di Maggio, giornalista e speaker di Radio Monte Carlo. Seif si presenta come una manifestazione poliedrica, che svelerà la profondità dell'essenza del mare con l'intento di far riflettere e di far sognare.



Lo scopo del Festival è far amare il mare. "Acqua dell'Elba è da sempre impegnata a tutelare e promuovere la bellezza del proprio mare della propria terra. Con questo progetto abbiamo voluto fare un passo in più: spingere verso la tutela e la promozione del mare nella sua più ampia essenza consapevoli che la bellezza delle nostre vite e di quelle dei nostri figli è legata a doppio filo alla tutela del bene per tutti noi più prezioso, ossia l'ambiente e in particolare il mare", ha detto Fabio Murzi, uno dei tre titolari di Acqua dell'Elba.