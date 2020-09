Inquinamento, Legambiente: l'85% delle città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell'aria

Più di otto città su dieci pagano pegno sullo smog. Lo scrive Legambiente nel suo ultimo rapporto, sottolineando che l '85% di 97 città italiane è sotto la sufficienza per la qualità dell' aria . I "fanalini di coda" sono Torino , Roma , Palermo , Milano e Como , che prendono un voto pari a zero. Il report analizza l'inquinamento con i dati dal 2014 al 2018, tenendo in considerazione i valori dell'Organizzazione mondiale della sanità.

La "prima della classe" è invece Sassari (con voto 9), in quanto dal 2014 al 2018 ha sempre rispettato i limiti previsti dall'Oms per le polveri sottili e per il biossido di azoto. Seguono Macerata, Enna, Campobasso, Catanzaro e Grosseto. Legambiente ritiene che la situazione sia "una piaga dei nostri tempi che ogni anno causa, solo in Italia, 60mila morti premature e ingenti costi sanitari.

L'appello alle Regioni Per questo l'associazione ambientalista rivolge un appello al Governo e alle Regioni, chiedendo loro "più coraggio e impegno nelle politiche e misure da mettere in campo". Coraggio che per Legambiente è mancato alle 4 Regioni dell'area padana (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), che hanno deciso di rimandare al prossimo anno il blocco alla circolazione dei mezzi più vecchi e inquinanti Euro4, obbligo che sarebbe dovuto scattare questo primo ottobre nelle città con più di 30 mila abitanti.

Milano fuorilegge In particolare la situazione è grave a Milano, dove il mancato rispetto di emissioni di biossido di azoto dei veicoli diesel ha portato ad un aumento di 568 decessi. Legambiente propone come soluzione di bloccare tutti i veicoli diesel troppo inquinanti, persino gli euro6C venduti fino ad agosto 2019. Inoltre, secondo l'associazione, bisogna puntare su una mobilità urbana sempre più condivisa e sostenibile. Oltre a ciò è importante potenziare lo sharing mobility e raddoppiare i chilometri delle piste ciclabili, un intervento già previsto nei Piani urbani per la mobilità sostenibile.