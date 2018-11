Inquinamento, l'Onu: "I gas serra aumentano ancora nell'atmosfera, nuovo record"

I gas serra segnano un nuovo record e non si segnala alcun segno di inversione di tendenza. E' l'allarme lanciato dall'Organizzazione meteorologica mondiale, secondo cui le concentrazioni medie di anidride carbonica a livello globale hanno raggiunto 405,5 parti per milione nel 2017, con un trend in continuo aumento. Senza tagli all'inquinamento atmosferico, sottolinea l'agenzia dell'Onu, "i cambiamenti climatici avranno impatti sempre più distruttivi".