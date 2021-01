Inquinamento, Euro 4 diesel: prorogato il divieto di circolazione

dal-web

Il ministro dell'Ambiente ha accolto la richiesta di proroga per l'entrata in vigore dello stop ai veicoli Euro 4 diesel, avanzata dai presidenti delle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto). Per Alberto Cirio si tratta di una decisione "di buon senso, la cui richiesta era arrivata non solo dal mondo produttivo ma anche da quello privato, anche alla luce della riapertura delle scuole per evitare contagi".