Inquinamento, Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da polveri sottili

Brescia e Bergamo sono le città in Europa con più morti da particolato fine (le particelle inquinanti disperse in atmosfera). Lo rileva uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute di Basilea e pubblicato su The Lancet Planetary Health . Nella top ten ci sono anche Vicenza e Saronno (Varese), rispettivamente al quarto e all'ottavo posto.

Morti da biossido di azoto: Madrid prima, Torino e Milano al terzo e quinto posto Oltre all'analisi sulle vittime da Pm 2,5, la ricerca analizza la mortalità da biossido di azoto (No2). Nell'allarmante classifica stilata dai ricercatori Madrid risulta la città con maggior numero di decessi in Europa, e Torino e Milano sono rispettivamente al terzo e al quinto posto. Il biossido di azoto in generale viene prodotto da tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, in piccola parte, per ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili. Le polveri sottili (Pm2,5) di origine antropogenica derivano dalle combustioni in generale, dal traffico veicolare, dalle industrie. I livelli più alti sono nelle aree urbane e industriali e spesso sono di origine secondaria, cioè si formano per processi chimici dovuti al contatto con altre sostanze. Non hanno un'entità chimica come il No2 ma sono un composto di sostanze, come il carbonio, il solfato, il nitrato, l'ammoniaca.

Potrebbero essere evitate 52.900 morti ogni anno I risultati della ricerca mostrano che 51mila morti premature da Pm2,5 e 900 da No2 potrebbero essere evitate ogni anno, se le città prese in esame riducessero i livelli dei due inquinanti raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. I dati per ogni città sono consultabili sul sito www.isglobalranking.org. Applicando le linee guida Oms sul Pm2,5 a Brescia potrebbero essere evitati 232 morti l'anno e a Bergamo 137. Facendo lo stesso con l'No2 a Torino, ci sarebbero 34 decessi in meno, e a Milano 103.